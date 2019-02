"Tía Coty" acusa excesiva reventa para ver a Backstreet Boys: hay entradas que alcanzan el millón de pesos

Para nadie es un misterio que los Backstreet Boys se presentarán en el Festival de Viña del Mar 2019. Sin embargo, los 12 mil tickets disponibles no bastaron para la gran fanaticada que posee el quinteto estadounidense en el país.

Durante el primer día de preventa las entradas se agotaron en 15 minutos. La segunda jornada no fue distinta, pues los boletos se vendieron en aproximadamente dos horas. De esta forma se agotó la noche del jueves 28 de febrero, precisamente en la que la banda liderada por Nick Carter se reencontrará con el público de la Quinta Vergara.

Muchas personas se quedaron sin su entrada, haciendo público este sentimiento a través de sus redes sociales. Y como somos los chilenos, la reventa de tickets no se hizo esperar.

El problema es que las entradas no se están volviendo a comercializar por el precio que fueron adquiridas. Al contrario, sus valores subieron en más de un 100%.

Reventa con precios exorbitantes

Por ejemplo, la ubicación que costaba cerca de 230 mil pesos, en internet se está ofreciendo en a lo menos 900 mil. Otro caso es el de la platea preferencial, que originalmente costaba 160 mil y que en reventa alcanza los 500 mil pesos.

De hecho: la galería que costaba poco menos de 30 mil pesos ahora se puede encontrar desde los 95 mil.

La noticia se comenzó a propagar y ante esto, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, alzó la voz en sus redes sociales.

"He informado a los canales organizadores del Festival de Viña del Mar la situación de la reventa de entradas. He pedido que se tomen las medidas dentro de la normativa vigente. Los fans no pueden ser víctima de especuladores", expresó la “Tía Coty”.

Claro que no hay mucho que se pueda hacer. Según la legislación chilena no existe prohibición en la reventa de entradas, y mucho menos en los precios de cada transacción.

