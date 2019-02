El desgarrador testimonio de mujer que vivió un intento de violación en un microbús en México

Las violaciones ocurren a diario. Las mujeres estamos vulnerables a la invasión de nuestro espacio y nuestro cuerpo en cualquier lugar.

Recientemente se ha viralizado en redes un video en el que una mujer cuenta el terrible momento que vivió cuando un hombre intentó violarla, en el estado de México.

Era el conductor de la unidad en la que viajaba y al ver que la mujer quedó sola en el transporte, se desvió del camino e intentó abusar sexualmente de ella.

Según relató, el chofer del microbús ruta Zaragoza-Toreo, en Cuatitlán Izcalli, intentó bajarle el pantalón mientras ella gritaba para pedir ayuda.

En ese momento él perdió el control y comenzó a golpearla en el cuerpo y la cabeza, y ella entró en shock. Sin embargo, afortunadamente logró escapar.

“Me jalaba el pantalón para abajo. Me pegaba y yo gritaba, me pegaba y yo gritaba. No sé cómo me zafé porque no alcancé a pegarle (…) Los camiones son de los de Izcaza rojos”, dijo mientras lloraba llena de sangre.

La mujer también describió al hombre. "Es un flaco, güero, con barba. Lo reconozco porque varias veces me he subido a ese micro".

También reveló cómo fue que pudo escapar de ese terrible momento. "Me bajé y me caí, pensé que iba a regresar, cuando me caí yo tenía mucho miedo que regresara. Caminé hacia acá, porque me acordé que mi esposo estaba en la parada".

El video fue tomado por la policía que la auxilió cuando ella logró escapar. Y unas horas después, el agresor fue detenido.

Amigos vean bien a este HDP, se llama Martín y fue detenido por la @FiscaliaEdomex, luego de q una mujer denunciara q abusó sexualmente de ella, tras desviar la unidad de transporte público, aprovechando q viajaban solos, en Cuautitlán Izcalli. #EdoMéx #SiLoReconocesDenúncialo pic.twitter.com/ApcYmY2Qxg — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 29, 2019

