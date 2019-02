Disney tendrá por primera vez su propio desfile del Orgullo Gay este año

View this post on Instagram

Even Sleeping Beauty castle is ready for #MagicalPride – who would love a Magical Pride package for Christmas?! 🎅🎄 . We would!! 🙋‍♂️🙋🏳️‍🌈 . . #magicalpride #magicalpride2019 #disneylandparis #disneylgbt #lgbt #gaydisney #instagay #gaydisney #wearemagicalpride