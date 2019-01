Un día siendo mujer en el Metro de la Ciudad de México

El Metro en la Ciudad de México

Desde pequeña me han preparado a enfrentar un país donde la violencia hacia la mujer es normal. Uno de los primeros consejos que recuerdo es gritar "fuego" en lugar de pedir ayuda; de esta manera la gente se acerca en lugar de retirar la mirada avergonzados.

Los años han pasado, he adquirido más herramientas para cuidarme y la inseguridad no hace más que crecer. Asaltos, secuestros, violaciones y feminicidios son las noticias del día a día en México. Ya no hay sorpresa, y apenas hay dolor.

Ahora ha salido una ola de denuncias sobre la impunidad del acoso en el Metro de la Ciudad de México. ¿Lo increíble? Nadie ha contraatacado a estas voces que están manifestando sus historias.

¿La razón? Todos los que usamos el Metro de forma cotidiana sabemos que es tierra de nadie. Aunque vemos a los policías en las entradas, no hay forma que ellos detengan la red de inseguridad que se teje entre los vagones.

También lee: "Me abrazó y me cargó mientras yo gritaba histéricamente", los testimonios más aterradores del metro

Qué se siente ser mujer en el Metro

No importa la hora en la que estés, la paranoia se instala desde el momento que pisas los túneles del Metro. El miedo te ha acompañado por tanto tiempo que ya estás acostumbrada a lidiar con él, y crees que esa opresión en el pecho es normal.

La mochila enfrente, siempre debes vigilar tus pertenencias. Sientes el celular, te tranquilizas. Hasta el momento va todo bien. Por unos minutos te concentras tanto en la rutina que te olvidas de la inseguridad.

Todos tienen prisa, caminan rápido y la olas de personas fluyen de forma rítmica y ordenada. Un hombre acelera el paso hacia ti, tú te encoges. Pasan varios escenarios en tu mente, ruegas que solamente quiera robarte y no hacerte daño. Él solamente pasa a tu lado sin mirarte siquiera.

Respiras profundo, y ríes con nerviosismo, solamente es tu miedo. Volteas a ver a todos, y nadie altera su rutina por lo que continúas caminando hasta llegar a los vagones. Intentas alcanzar aquellos que son exclusivos para mujeres pero tienes prisa y solamente llegaste a los mixtos.

Dos jóvenes te examinan, te sientes desnuda, y clavas apenada tu mirada en el suelo. Casi son tangibles sus pensamientos, y las gotas de sudor comienzan a rodar por tu frente. Concentras tu mirada en cualquier otro punto mientras esperas el metro no se pare y llegue rápido a su destino.

El vagón se empieza a llenar más. Los cuerpos inevitablemente se pegan uno a otro. Evalúas si alguien está intentando algo más, y respiras al ver que el vaivén y los roces de otras personas son por el rápido avance del Metro.

Cuando crees que te salvaste un día más alguien se empieza a pegar más a tu cadera. Sientes cómo se esfuerza por estar junto a ti. Tratas de escapar, pero no hay más lugar. Un grito se queda atorado en tu garganta y la mente queda en blanco. Sólo puedes pedir llegue tu estación.

Te bajas aliviada, suspiras, vuelves a rodear al lugar con tu mirada y aceleras el paso. Subes las escaleras, te llega una brisa de aire fresco y sonríes…otro día sin incidentes en el Metro de la Ciudad de México.

Te recomendamos en video: