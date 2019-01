Conductora de TV fue acosada por un funcionario de Sonora durante programa en vivo

Alejandra León, conductora del programa de televisión El Mejor Día, fue víctima de acoso por parte de José María Armenta, un funcionario de la gobernación de Sonora, en México, presidida por Claudia Pavlovich.

Esto ocurrió durante un programa en vivo, en el que Armenta intentó besar a la fuerza a la conductora mientras se estaban saludando.

Después de este incómodo momento, otro de los conductores, Vicente Ruíz, se atravesó frente a la cámara para proteger a Alejandra en este incómodo momento.

Posted by Mil Noticias Mx on Monday, January 28, 2019

[🔴VÍDEO🔴]Funcionario Público sonorense acosa sexualmente a comunicadora en programa de televisiónHermosillo.- José María Armenta, maestro de ceremonias de la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, acosó sexualmente a la periodista Alejandra León durante el programa televisivo “El mejor día” que se transmite por la televisora estatal Telemax.Al entrar a escena, el funcionario público se quejó que la presentadora titular, Martha Hinojos, no le dio un beso de frente como él lo esperaba; después al saludar a la otra titular del programa, Alejandra León, la sujetó del cuello y hombros por espacio de tres segundos para besarla en la boca a la fuerzaEl incómodo momento llegó a tanto que Alejandra León pataleó de manera desesperada para evitar el contacto labial con el funcionario hasta que el conductor televisivo, Vicente Ruiz, presente desde la llegada de Jose María Armenta, se puso frente a la cámara para evitar que esta agresión no se transmitiera en vivo en cadena estatal y se detuviera la agresión contra su compañera.Pese el exabrupto, Armenta, reprochó ante las cámaras que la comunicadora “no quiso” recibir el beso que a la fuerza deseaba propinarle.Luego de unos segundos en los que se recuperaba la comunicadora, Jose María Armenta, la amenazó con intentar besarla de nuevo hasta conseguirlo: "Algún día le voy a dar un beso a la Ale (Alejandra León), en algún punto; no sé si en el programa que entra; o en otro programa; graben esto y guarden este tuit”. Tras la agresión y las denuncias públicas derivadas de la actitud del funcionario se difundió este vídeo y luego ofreció una disculpa.

Periodistas del medio se pronunciaron en contra de este hecho, haciendo un llamado a no normalizar estas conductas típicas de acoso.

“A propósito de la patanería que hizo Chema Armenta en un programa de Telemax Sonora en contra de la mana Ale Leon va mi opinión. BASTA de normalizar el acoso. BASTA de justificaciones. Qué está pasando con los cursos de sensibilización. ¿Acaso este señor en poco más de 3 años no ha aprendido nada, por lo menos del discurso institucional, es la voz oficial y maestro de ceremonias, que no? ¡CARAMBA! Cuando te digan NO es NO, punto”, publicó en su Facebook la comunicadora María Eugenia Jaime.