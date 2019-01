Se terminó el romance entre Pampita y Pico Mónaco: "Estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno"

Recibieron juntos el nuevo año, pero ni aquella velada logró unirlos. Carolina “Pampita” Ardohain y el ex tenista Juan Pico Mónaco vivieron un turbulento romance. Sin embargo, los recién reconciliados terminaron su relación de manera definitiva, según expresó la modelo a través de su cuenta de Twitter.

Recordemos que la pareja transandina ya había dado por finalizado su noviazgo a mediados de 2018. Al poco tiempo Ardohain empezó a salir con Polito Pieres, lo que terminó siendo sólo un fugaz romance.

Tras ello se reconcilió con Mónaco a fines de diciembre, o sea, hace menos de un mes. Viajaron a Punta del Este, pasaron por lujosos restoranes e incluso, recibieron juntos el 2019. No obstante, la alegría se esfumó rápidamente.

"Hace unos días con Pico Mónaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos”, anunció Pampita en su red social.

A su vez, la argentina aprovechó para recalcar que “no hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones”.

Hasta el momento el ex tenista no se ha referido a las razones del quiebre, aunque según el medio Teleshow, los cercanos de la ex pareja aseguraron que la ruptura “se veía venir”.

