¿Censura? Fans se quejan de que no hubo beso Aristemo

Después de siete meses, muchos spoilers y seis intentos, la pareja adolescente gay Aristemo (Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López) de la novela "Mi marido tiene más familia" al parecer no se dio su primer beso a pesar de la insistencia de sus fans.

El momento esperado por decenas de miles de personas no sucedió como todos pensaban sino que al acercarse y darse un beso de esquimal la escena fue interrumpida con el hashtag #queremosbeso.

La escena no fue del agrado de los seguidores en redes sociales quienes se quejaron de censura y rápidamente colocaron la frase ARISTEMO SIN CENSURA en los trending topics nacionales.

ES Q NO ME CABE EL PUTO CORAJE EN EL CUERPO ARISTEMO SIN CENSURA — clara; tahi (@arstmo) January 30, 2019

Este hecho marcaría todo un hito en los 147 capítulos de la telenovela pues sería la primera vez que los Aristemo mostraban amor de una forma tan íntima, pero todo apunta a que el beso no sucedió.

El beso ya habría sido revelado de forma muy parcial por su protagonistas; sin embargo, todo los fans estuvieron en vilo por saber si ocurría o no, y pues no ocurrió como esperaban.

Que triste que censuren el amor. ARISTEMO SIN CENSURA — Aristemo fans (@AristemoFans) January 30, 2019

Estoy muy decepcionado de @MiMaridoFamOf, si lo iban a censurar, mejor no nos hubieran dado nada, ya tenía un tweet listo para felicitarlos, y pues así no. Esperaba más de usted @osoriojua… YA BÉSALO ARISTEMO — CWrites88 (@cwrites88) January 30, 2019

Ari y Temo están de nuevo con Axel y Linda… which means… no hubo beso o lo cortaron.#QueremosBeso pic.twitter.com/AiRtcqfhLF — Aristemo 24/7 [Desconectado temporalmente] (@Aristemo247) January 30, 2019

https://twitter.com/aristemick/status/1090447953477685248

De acuerdo con la cuenta oficial de "Mi marido tiene más familia" en Twitter el beso especial que se esperaba no ocurrió. Así que no se debió a ninguna censura sino a que la producción tiene más sorpresas en sus últimas semanas.

¿Qué es Aristemo?

La pareja adolescente gay que ha marcado tendencia en medio de comunicación y redes sociales compuesta por los personajes Aristóteles Córcega (Emilio Osorio) y Cuauhtémoc López (Joaquín Bondoni).

La historia poco a poco ha tomado importancia en la telenovela producida por Juan Osorio debido a su nobleza y romanticismo que se alejan a los cánones de parejas mostradas antes por Televisa.

El fenómeno es tan grande que ha llegado a muchas partes del mundo como Colombia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Estados Unidos e inclusive Francia.

Las veces que interrumpieron el beso Aristemo

¡Chiflando y aplaudiendo!

Entre los primeros capitulo ocurrió el primer acercamiento entre los Aristemo. Temo enamorado de su mejor amigo Aris decide acercarse a él después de una clase de piano para demostrarle sus verdades internciones; sin embargo, el momento es interrumpido por el papa de Temo, Pancho López, quien a grito de ¡Chiflando y aplaudiendo! separa a esta joven pareja.

¡Lo siento Temo, no soy gay!

La historia de Ari no es la misma que Temo, a él le costó más trabajo entender que era lo que pasaba por su corazón, por lo que, cuando Temo se le declaró e intentó besarlo, Aris le dijo que no era gay y que no podía corresponderles. Con el paso de los capítulos Aris descubre que verdaderamente está enamorado de Temo y que su sexualidad no era como él pensaba.

¡Achis achis!

Tras volverse novios, el papá de Temo interrumpe otro momento de cercanía entre la pareja que vivía uno de las escenas más románticas de la telenovela.

El perro ladrando

Al avanzar los capítulos la cercanía entre Aris y Temo aumenta; sin embargo, como cualquier pareja primeriza existen momentos de inseguridad. En este caso cuando los Aristemo estaba a punto de besar, Hermoso, el perro de Daniela y Gabriel los interrumpe de forma sorpresiva y ¡sí lo odiamos por unos minutos!

La nariz sangrante

Pues nada, ya para estos momentos los seguidores de los Aristemo estabamos desesperados al no entender qué era lo que sucedía que no se besaban. No obstante, hay toda una explicación. Aris y Temo son su primera pareja y su primera amor y en este capítulo las ansias de tener un beso especial van más allá de sólo besarse. Temo se acerca a Aris en las escaleras de los Córcega y cuando están a centímetros de besarse, a Temo le comienza a salir sangre de la nariz.¡Lo sé quedamos en shock! ¿Cómo fue tú primer beso?

