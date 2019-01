Michelle Carvalho dedicó duro mensaje a Joaquín Méndez tras supuesta filtración de video sexual

Este domingo se dio a conocer un supuesto video sexual protagonizado por Joaquín Méndez. Tanto fue el revuelo que causó la secuencia, que fue el mismo ex chico reality quien tuvo que salir a defender su imagen.

Sin embargo, no todos quedaron conformes con la respuesta del panelista de “Mucho Gusto”.

Nueva Mujer La épica defensa de Joaquín Méndez tras supuesta filtración de video sexual “Yo no puedo creerlo un día te acuestas temprano y al otro día te levantas siendo un actor porno”, comienza entre risas.

La respuesta de Michelle Carvalho

La secuencia viralizada a través de Instagram es bastante difusa. De hecho, lo único que podría hacer pensar que se trata de Méndez son dos rasgos físicos: la espalda musculosa y la cabellera rubia.

No obstante, algunas personas no creyeron que no era él quien aparecía en el video. Michelle Carvalho, por ejemplo, se fue en picada contra el compañero de Karol Lucero, publicando un duro mensaje en su cuenta de Instagram.

Nueva Mujer Priscilla Vargas encanta con fotografías en bikini durante sus vacaciones en el sur de Chile La periodista se encuentra disfrutando en la Región de la Araucanía

“Me carga esa gente que se graban haciendo mierda creyendo que estarán salvas para siempre y al final se filtra. Y está nítido la cara de la persona ahí y después salen diciendo que no son ellas. Así como tuvieron el coraje de grabarse tengan que asumirlo, no hay nada de malo”, dijo la brasileña.

Y si bien no dio nombres, queda claro que era una alusión a Méndez.

Te recomendamos: