La épica defensa de Joaquín Méndez tras supuesta filtración de video sexual

Me fue tan bien con el video 1 !!! Que me piden la parte dos!!! Jajajajajaja Estoy listo para un nuevo casting de actor XXX ! Fuera de molestar quiero decirles que nunca pensé verme involucrado en algo así, a veces los costos de ser un personaje público son tremendos y te juzgan sin si quiera esperar escuchar a la voz oficial 👮‍♀️!!! Saludos !!!