Premian a hombres en Dubái por defender a las mujeres

Los premios anuales al equilibrio de género fueron celebrados este domingo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Y la gran noticia es que todos los galardonados son hombres.

Tres trofeos se entregaron durante el evento del Índice de Equilibrio de Género de 2018. Es exclusivamente para las personas o departamentos que defienden a las mujeres y que buscan la igualdad masculina y femenina en Dubái.

La idea es incentivar las personalidades en cuanto al género. Premiar las iniciativas que existen en los sitios de trabajo para haya igualdad entre hombres y mujeres. Y también hay un galardón departamental por brindar apoyo al equilibrio.

En imagen que tuiteó la oficina de medios de Dubái, tras la ceremonia, se evidencia que todos son hombres. "Honra a los ganadores del Índice de Equilibrio de Género 2018", escribió el gobernante Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum.

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo

