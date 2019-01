Disfraz de ‘huachicoleros quemados’ en carnaval causa controversia en redes

Hombres disfrazados de “huachicoleros quemados” están causando controversia en redes sociales, pues mientras algunos usuarios celebran la creatividad de los sujetos, otros denuncian que no tienen compasión por la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo.

A través de las cuentas de Facebook “Putla Oaxaca” y “Oaxacanda” se difundieron las imágenes de tres hombres que participaron en el carnaval que se celebra en el municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

El disfraz de los participantes consiste en portar playeras y pantalones quemados, pelucas, máscaras y bidones, además de llevar el rostro y el cuerpo pintado de negro, símbolo de quedar así tras una explosión.

Aunque algunos activos en la red social dijeron que “era un buen disfraz”, fueron más los comentarios que mostraron su negativa por burlarse de un caso tan trágico que acabó con la vida de más de 100 personas en Hidalgo.

Foto: @Putlavilladeguerrero Foto: @OaxakandaXsiempre Disfraz en carnaval putleco.



“Todos merecen respeto aunque ellos hayan tenido la culpa más por los fallecidos. Y sus familiares”; “Ya no hay valores ni respeto señor ….bien se dise q los carnavales son alabanza a satanás”; “Es triste ver qué se burlen de una tragedia tan grande donde, muchas familias quedaron destruidas. No somos quién para juzgar”; “Eso no porfavor no todos eran rateros”, son algunos de los comentarios que destacan en la imagen.

El carnaval putleco, considerado el más grande de Oaxaca después de la Guelaguetza, se celebra durante cuatro domingos antes del miércoles de ceniza y este año tendrá su mayor exhibición los días 3, 4 y 5 de marzo.