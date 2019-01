Provincias de Canadá necesitan médicos: ¿dónde están?

Los profesionales de la salud están muy solicitados en algunos poblados de Canadá debido a la gran escazes de doctores en esas zonas.

Alrededor de 175,000 personas necesitan la atención médica de doctores en el atlántico canadiense. La escasez de médicos en la costa este radica desde al menos un cuarto de siglo, incluso más en algunas provincias.

Las provincias del Atlántico tendrían que atraer a 146 nuevos médicos que deseen ver a 1,200 pacientes para cancelar la lista de espera.

Médico de familia en el Atlántico canadiense

Las llamadas a clínicas médicas familiares o las visitas a clínicas sin cita o salas de emergencia son a menudo experiencias frustrantes:

"Lo siento, no estamos aceptando pacientes nuevos", reseña Thechronicleherald.

En el Atlántico canadiense, se estima que entre el nueve y el 13 por ciento de la población no tiene un médico de familia.

Si bien el problema no se limita a las Provincias Atlánticas, existe una escasez internacional: Nueva Escocia, PEI, New Brunswick y Newfoundland y Labrador tienen una lucha particular con el envejecimiento de la población y un problema con el reclutamiento de médicos de familia para las áreas rurales.

En New Brunswick, hay aproximadamente 50,000 personas sin un médico de familia.

"Reclutar nuevos médicos de familia es más difícil que nunca", afirma la sociedad. "Necesitamos una estrategia flexible para el reclutamiento y la retención de médicos en la provincia".

Según el programa de registro de pacientes de P.E.I., en enero había 12,213 personas que buscaban un nuevo médico de familia.

Estas personas son pacientes que tienen más probabilidades de estar en el sistema de atención médica, pacientes que son mayores y tienen condiciones médicas más complejas.

Esto significa que se necesita más doctores para cada paciente.

Programa canadiense

La Provincia de British Columbia tiene el programa de Express Entry BC (EEBC): de profesionales de la salud del Programa de Nominación Provincial de Columbia Británica (BC PNP) que ayuda a médicos, especialistas, enfermeras y profesionales de la salud afines a poner en práctica sus valiosas habilidades en la provincia y obtener la residencia permanente.

Express Entry BC se conecta al sistema de Express Entry de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) para acelerar el proceso de residencia permanente.

Requisitos

– Haber recibido un número de perfil de Express Entry de IRCC y un código de validación del sitio nacional de empleo. Esto muestra que cumple con los criterios mínimos para uno de los programas de Express Entry de IRCC:

– Programa Federal de Trabajadores Calificados (FSW)

– Programa Federal de Oficios Calificados (FSTP)

– Clase de Experiencia Canadiense (CEC)

