Héroe: Policía trae al mundo a una bebita en plena vía pública en México

Un policía mexicano se convirtió en un héroe al traer al mundo a una bebé en plena vía pública. Y es que la madre no pudo aguantar más y dio a luz en el taxi.

Mariana Guadalupe se dirigía con su esposo y su madre al hospital, pero su bebé no esperó a llegar al lugar y en el cruce de Pablo L. Sidar y Emilio Carranza, debieron detener el taxi para atender a la pobre mujer.

De inmediato el personal de la Policía Municipal acudió a ayudar a la joven de 22 años cerca de las 8:20 de la mañana.

Fueron 4 los oficiales que acudieron al llamado, pero Eusebio Carrizales Vásquez fue el héroe que ayudó a traer al mundo a la pequeña bebé.

Con 33 años y apenas 3 años y medio en la corporación, el policía Eusebio Carrizales comentó que cuando recibieron el reporte enseguida prendieron las sirenas y al ver el taxi detenido en la calle pidió a sus compañeros atender el tránsito para evitar un accidente.

“Le digo al compañero que desvíe la circulación, al esposo le pedí que me ayudara a levantar la cabeza de la señora, en eso la abuelita que iba en el asiento de adelante me dice que la muchacha ya está dando a luz. Me voy rápido por el lado donde estaba la señora y no dudé, la ayudé en el parto; era una niña”, fue el relato del policía.