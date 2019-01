Esta chica vivió la historia de “You” en la vida real con un terrorífico acosador

Si ya viste "You" seguro entenderás el terror y la paranoia que viven muchas chicas cuando un simple intercambio de palabras o un gesto amigable puede llegar a convertirse en la trampa de un acosador. Si bien la serie muestra el peor escenario posible de la obsesión de alguien por otra persona, lo que provoca más miedo, es que puede sucederle a cualquiera, así sucedió con la historia de esta chica que compartió su experiencia sobre su propio acosador.

Lynda, una chica originaria de Inglaterra compartió a través de sus redes sociales su experiencia con un personaje no muy lejano al protagonista de "You", explicando que mientras se encontraba en el trasporte público intercambio unas cuantas palabras con alguien sin darle ningún tipo de información personal, simplemente se saludaron amablemente y posteriormente siguieron a sus respectivos destinos.

Pero al día siguiente, Lynda recibió varios mensajes de ese mismo hombre sin haberle dado su número de celular, pero eso no termina ahí. El hombre que se presento como "Josh" la saludó por mensaje de texto y le dijo que había obtenido su número a través de uno de sus amigos, pero cuando Lynda lo conoció no iba en compañía de ningún amigo, así que ella le preguntó cómo es que conocía a sus amigos, lo que volvió las cosas aún más extrañas.

Obviamente Lynda pensó que era extraño así que le preguntó por qué no había intentado contactarla por Instagram en lugar de pedir su número de celular, pero la respuestas que recibió fueron cada vez más alarmantes.

"No eres el tipo de chica el que le envió DM, solo contacto a las chicas por DM cuando no me interesan para algo serio."