Internet se burla de las mexicanas que han “fracasado” en Hollywood y las compara con Yalitza Aparicio

La joven originaria de Oaxaca, ha sido llamada de muchas formas por su físico y su inexperiencia en la industria, sin embargo, ha sabido sobrellevarlas con la frente en alto. Pero mientras que unos se dedican a insultarla, otros la alaban…pero de la manera incorrecta.

A través de memes, los fans aplaudieron el éxito de Yalitza, pero minimizaron el trabajo de otras actrices que han luchado por conseguir un lugar en proyectos internacionales. Actrices como Eiza González, Martha Higareda o Karla Souza, han dejado todo para probar suerte en los Estados Unidos y así codearse con los grandes.

Sin embargo, el camino no es fácil y ellas han tenido que enfrentarse a muchos obstáculos. Por ello, los usuarios comenzaron a burlarse de ellas porque no han logrado "nada2, a diferencia de Yalitza quien, sin buscarlo, se coló hasta las nominaciones de los Oscares, junto a actrices de la talla de Glenn Close o Amy Admas,

Eiza González fue la primera en lamentar que se hicieran este tipo de memes ya que no sólo son una burla para Yalitza, sino también para todas aquellas que luchan en la industria.

La actriz mexicana lleva 5 años en Estados Unidos, preparándose en diferentes ámbitos del medios artístico, haciendo castings y participando en producciones importantes como Baby Driver. Hoy tiene varios proyectos por estrenar y se ha convertido en un ícono latino en Hollywood. Pero claro, al no haber conseguido nominación alguna, el público opina que es un "fracaso".

“Yo sé que son memes y chistes pero no se dan cuenta cómo realmente sobresale nuestra tendencia a minimizarnos y humillarnos como cultura en sus constantes comparaciones”, expresó.

La actriz hizo un llamado para que no se dé un mal ejemplo a las nuevas generaciones, pues considera que con este tipo de publicaciones solo sobajan el trabajo de los demás.

Otras mexicanas como Martha Higareda, Karla Souza o Kate del Castillo también han hecho de las suyas en Hollywood. Higareda estuvo en la exitosa serie de Netflix Altered Carbon, Karla Souza en How to Get Away With a Murder y Kate con la polémica serie La Reina del Sur, que aunque es español, ha tenido gran éxito en Estados Unidos.

Es claro que el inesperado éxito de Yalitza Aparicio es un gran orgullo y que pasará a la historia al ser la primer mexicana de origen indígena en estar nominada; que deberíamos acostumbrarnos a ver más mujeres como ella al frente y que no hay que caer en estereotipos o reglas absurdas. Pero no debemos minimizar a otras mexicanas. Ni siquiera hay que olvidar a Marina Tavira, quien participó junto a Yalitza en Roma y que también está nominada como mejor actriz de reparto.

Basta de decir que "fue por suerte" o que "se operaron para obtener un papel" o que "tuvieron algo que ver con alguien de la producción para estar donde están". Son mujeres, son mexicanas y todas han tenido éxito en lo suyo. Cada quien tiene éxito a su paso, con sus recursos y con sus posibilidades.

Te recomendamos en video