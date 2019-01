"¿Vienes de una población callampa?": El impresentable trato de Patricia Maldonado con periodista

Patricia Maldonado está metida en una nueva polémica. Esta vez la panelista del "Mucho Gusto" arremetió en duros términos contra un periodista del matinal "Hola Chile".

El profesional acudió hasta las afueras de Mega para preguntarle a la también cantante por los fuertes dichos de Tatiana Merino. Y es que la ex vedette se enojó luego de que Patricia Maldonado dijera que ella había malgastado más de 100 millones de pesos entregados por el Estado para la fundación “El Regazo del Artista”.

“Utilizó una casa de ancianos para hacer asados. Nunca hubo ningún abuelito”, lanzó Patricia Maldonado en ese entonces.

Por eso Tatiana Merino no quiso guardar silencio y arremetió con todo contra Patricia Maldonado a través de su Faceboook. Ahí, la ex vedette le recordó su pasado ligada a Augusto Pinochet.

"Hay que ser bien desgraciada para denostar a una persona y sobre todo hablar tanta mentira, teniendo el tremendo pasado", partió diciendo, invitando a la panelista del matinal de Mega a dejar de "andar inventando cosas que no fueron así como usted las cuenta".

"¿Vienes de una población callampa?"

En ese contexto andaba reporteando el periodista de "Hola Chile" cuando se encontró con la fea respuesta de la panelista del "Mucho Gusto".

“¿Estudiaste 5 años para estar gritando como un marrano? ¿Vienes de una población callampa? Por favor mijo, son 5 años de estudio, no te los podís farrear de esa menera”, le dijo Patricia Maldonado

"Yo no bajo el vidrio, no me interesa. Me tienen que pagar. Páguenme, páguenme. Ustedes hacen el programa conmigo. Háganme un bono, páguenme y yo les subo la sintonía. Pero mi amor, mantenga su oficio como periodista. No se rebaje así como tonto”, sentenció rato después.

