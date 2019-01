El paseo millonario a Carolina Cruz y Daniel Arenas ocurrió en febrero de 2007. El testimonio del hombre que fue condenado por paseo millonario a Carolina Cruz.

La situación le ha costado la libertad a José Fabio Cano, quien siempre se ha declarado inocente.

11 años después del juicio en el que fue condenado a 40 años de cárcel la historia intentó dar un giro.

Así lo reveló Testigo Directo, que siguió el caso de Cano y encontró a James Eduardo Vargas, alias Pocholo.

Este hombre asegura que fue él el autor material e intelectual del hecho y no Cano.

Según ‘Pocholo’, el 1 de febrero de 2007 interceptó el vehículo en el que iba Carolina Cruz y su entonces pareja, Daniel Arenas.

También contó que estaba junto a otros tres hombres armados que les quitaron a las víctimas el dinero, las joyas, las tarjetas de crédito y la camioneta.

Ninguno de ellos era José Fabio Cano, indicó James Eduardo Vargas Prieto.

El hombre que está pagando la condena por el paseo millonario a Carolina Cruz y Daniel Arenas dice que fue enjuiciado con pruebas que no eran claras.

El día en el que ocurrieron los hechos él estaba cumpliendo años y se dirigía en un taxi a la casa de sus familiares.

"Yo no sabía que me habían preparado una comida para celebrar", dijo.

Cano tenía antecedentes penales por robo de carros y por eso aparecía en el cartel de los más buscados en Bogotá.

En el mismo cartel aparecía James Eduardo Vargas.

Dice que tal vez el parecido físico con Vargas hizo que las autoridades lo señalaran a él como culpable.

“Le preguntan a ella (a Carolina Cruz) que si el señor que la robó está en el recinto”, contó Cano, quien aseguró que la modelo dijo:

“El señor no es” y luego agregó: “A mí me parece muy raro que me hayan mostrado una foto del señor para hacer un retrato hablado”.

Luego, en teleconferecia con Daniel Arenas, quien en ese momento estaba en México, tampoco dio seguridad sobre la participación de Cano en el hecho.

Después de esto siguió la condena.

“El fiscal me llama y me dice que acepte los cargos y que me quitaba el secuestro y concierto para delinquir, y que me dejaba el hurto y el porte. Pero yo le dije que no podía aceptar eso porque yo no fui. Me dijo: váyase a la pelea. Y aquí estoy”.