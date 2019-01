Miss Ecuador defiende a los migrantes: "No se puede condenar a todos por culpa de uno"

View this post on Instagram

He recibido muchos mensajes a raíz del homicidio de Diana que fue cometido por un venezolano. NO vamos a conseguir un cambio si pensamos que el problema son los venezolanos o los extranjeros porque quienes violaron a Martha fueron Ecuatorianos así como un sinnúmero de casos más. No se puede condenar a todos los venezolanos por la culpa de uno, es lo mismo que decir que todos son cortados por la misma tijera o que este problema es de hombres contra mujeres porque los agressores han sido hombres. Aquí se necesita un análisis profundo de nuestras leyes y hacer una reforma en la que casos como el de Diana y Martha puedan ser evitados en un futuro (no lejano), que como ciudadanos nos sintamos cuidados y respaldados por el leyes que garanticen como lo indica la constitución nuestro derecho a la vida. #noalaxenofobia #noalaviolenciadegenero