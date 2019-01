"Que te vayas y me dejes tranquila”: El enojo de Javiera Díaz de Valdés con "Intrusos" por ir a buscarla a su casa

Un tenso momento se mostró este lunes en "Intrusos". El programa de farándula de La Red mostró el intento de entrevista que le realizaron a Javiera Díaz de Valdés. Y es que desde el programa fueron a buscarla a su casa y la pillaron regando. No le avisaron y eso le molestó tanto que terminó cerrándoles la puerta en la cara.

“Yo no te voy a dar una entrevista, así que apaga la cámara. Me parece una falta de respeto lo que estás haciendo. No puedes bajarte con eso, primero tienes que acordar conmigo”, comenzó diciendo Javiera Díaz de Valdés.

Guardó de inmediato la manguera y mientras iba entrando a su casa volvió a contestar con molestia. "Es el colmo que vengas a molestarme a mi casa. ¿Te pido un favor? Que te vayas y me dejes tranquila”, aseveró

El problema de la actriz

Todo porque desde "Intrusos" querían saber la opinión de la actriz por el accidente de tránsito protagonizado en mayo de 2018 y del cual aún no llega a un acuerdo. Así lo aseguró la pareja de la otra persona involucrada en el accidente.

Según ella, el joven se encuentra con varias secuelas, pues está postrado con depresión, tiene seis pernos en la parte de la cadera y no puede trabajar.

Así, la defensa de Felipe Mansilla busca que quiere que Javiera Díaz de Valdés pague todos los daños relacionados con las nuevas operaciones que deberá realizarse. Además, los daños sicológicos.

