"Eso se llama bullying": Cathy Barriga realiza sentido descargo en contra de "Bienvenidos"

Durante las últimas semanas, la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, ha estado en el centro de la polémica. Primero, fue por crear una beca para estudiantes universitarios a la que puso su nombre, y luego, por aparecer en un mural de personajes destacados en el Liceo Nacional de Maipú.

Sobre estos temas, se habló la mañana de este martes en el matinal Bienvenidos, en donde cada uno de sus panelistas expuso su punto de vista. Algo que no agradó a la edil de la comuna del sector poniente y que la motivó a realizar sus descargos a través de una transmisión en vivo en Instagram.

"Me veo expuesta gratuitamente. Ya es demasiado, no entiendo. Específicamente estoy viendo Canal 13, donde hay un panel… Y la verdad es que el nivel de desinformación, por no decir ignorancia y no insultar a nadie, porque a mí me insultan a diario, es vergonzoso", comenzó diciendo.

"Muchas de las que están en ese panel son mujeres. Es vergonzoso porque se están riendo de otra mujer. Vergonzoso porque no tienen la razón", agregó, criticando la nula defensa por parte de las panelistas.

Respecto a las burlas que recibió por el mural, explicó que "se hizo hace dos meses, en el aniversario del Liceo Nacional (…) no es política, fíjense. En la vida no es todo política. Y eso les cuesta entender a algunos. Cuando te encuentras con tanta mentira, injusticia y descalificación, lo mínimo que puedo hacer es tener mi versión por mis medios. Yo no voy a televisión, trabajé en televisión hace 10 años. ¿Quién está abusando de la imagen? No soy yo".

"Eso se llama bullying", señaló enfáticamente Cathy Barriga. "Nosotros cuidando a nuestros niños, que no se burlen, y me encuentro con un programa que están muertos de la risa (…) ¿Saben por qué estoy? (en el mural) Porque les guste a algunos o no, soy la primera alcaldesa de la comuna. Eso es un hito", sostuvo.

Finalmente, se lanzó en contra del matinal de Canal 13. Específicamente ante sus panelistas. "Son líderes de opinión, háganse responsable de su opinión. Estudien. Invito un poco a hacerse cargo", dijo.

"Me da mucha pena que no se destaque, porque están hablando el Liceo Nacional, y lo desvían con estupideces y utilizando imágenes con menores de edad. No sé si el mundo está al revés", agregó, antes de señalar que "es vergonzoso ver a mujeres que ataquen a otra sin ninguna razón. Cuando te burlas de algo que no es, pasa a ser calumnia. Yo soy coherente con lo que pienso, hago y ejecuto".

