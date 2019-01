Venezolanos reaccionan ante el asesinato de una mujer embarazada en Ecuador a manos de otro venezolano

View this post on Instagram

Mensaje de venezolana quien vive en #Ibarra donde hace horas un compatriota suyo asesinó vilmente a una mujer ecuatoriana de varias puñaladas al frete de varias personas y policías. La venezolana hace un llamado para que cese la violencia y xenofobia. Recordando que hace tiempo también en Venezuela recibieron a miles de ecuatorianos y logrando salir adelante en ese país. ¿Qué opinas?