Las instituciones mexicanas han abandonado a la pequeña mexicana con cáncer que Daniel Radcliffe apoyó

El caso de GiGi

El 5 de septiembre de 2017 ingresó a urgencias en IMSS de Morelos. Se le practicó un aspirado de médula ósea y confirmaron tenía Leucemia Linfoblastica Aguda (LL2). Se le practicaron quimioterapias, pero no había avance en el diagnóstico de su pequeña.

Los padres tuvieron que residir y rentar en la Ciudad México.

"El tratamiento ha sido desgastante física, emocional y económicamente, su duración es de dos años (120 semanas), ya llevamos avanzado un tramo del camino, con mucha fe amor y siempre mucho optimismo y con el apoyo de todos ustedes seguiremos adelante.", escribió la madre de GiGi en su página de Facebook.

Los problemas a los que se han enfrentado

Los padres de GiGi han iniciado una petición en Change.org para solicitar al IMSS la paciente pueda ser trasladada al hospital de St.Jude para un mejor tratamiento, y una nueva oportunidad de vida. El instituto mexicano ya la desahució, y su familia quiere agotar todas las posibilidades dado que en México solamente le pueden brindar medicamentos para evitar el dolor.

En su página de Facebook llamada “Todos con Gigi”, los padres de la niña enfrentaron a la institución mexicana al desmentir ellos habían llegado a un acuerdo. Ellos insisten que el hospital retiene los documentos de la niña, que ningún representante ha hablado con ellos y que jamás han intentado negociar con ellos.

La dependencia mexicana se niega llevar a la niña al hospital St.Jude, quien pide como único requisito la comprobación que GiGi recibió tratamiento médico y éste no funcionó. La pequeña ya recibió dos tratamientos en el Seguro Social, ambos sin éxito alguno.

Mientras tanto el IMSS….

Mientras tanto la Institución Social asegura que GiGi sufre de una neumonía y por ello no puede viajar. Ellos ya entregaron el expediente con unas 1,2009 hojas. No obstante, la familia de la niña asegura están desordenadas, y no tienen coherencia.

Los mexicanos se han unido en una campaña de redes sociales para que GiGi reciba la ayuda necesaria. Ya consiguieron cumplir un sueño, y Daniel Radcliffe le mandó saludos. Ahora, buscan la atención medica adecuada.

