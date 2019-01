El testimonio de esta legisladora encendió el debate sobre el aborto: "No puedo condenar a una mujer violada"

La Asamblea Nacional de Ecuador, atraviesa un intenso debate sobre la despenalización del aborto , y el testimonio de una de sus legisladora, encendió aún más la polémica.

Se trata de la asambleísta María Mercedes Cuesta, quien en medio de la discusión confesó haber víctima de una violación.

"Es una vida humana, pero si ustedes me preguntan como mujer víctima de una violación y de abuso sistemático no puedo condenar a una mujer violada", dijo durante su intervención en el pleno del 15 de enero.

Porque soy madre y porque soy una sobreviviente de un dolor que aùn llevo a flor de pie, te puedo decir que no puedo encarcelar a una mujer violada . https://t.co/0Mmfb1TqFn

La asambleísta de 45 años reconoce que si bien existe vida desde la concepción, entiende que una mujer que se embarace como consecuencia de una violación decidiera abortar.

"Si me violaran hoy y saliera embarazada no abortaría. Decidiera tener a mi hijo, pero no puedo enviar a la cárcel a una mujer desesperada que ha sido violada", afirmó desde su experiencia personal.