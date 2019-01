"Hay que ser bien desgraciada": Tatiana Merino en picada contra Patricia Maldonado

Una nueva pelea ha surgido en farandulandia. Esta vez es Tatiana Merino quien se enfrentó a una figura clásica de las polémicas: Patricia Maldonado.

Resulta que la panelistas del "Mucho Gusto" revivió un antiguo "cahuín". en su programa de Radio Agricultura. Ahí, dijo que Merino había malgastado más de 100 millones de pesos entregados por el Estado para la fundación “El Regazo del Artista”, la cual, supuestamente, iba a ir en ayuda de los rostros televisivos de avanzada edad, sin previsión, y así construir una casa en el sector de María Pinto.

“Utilizó una casa de ancianos para hacer asados. Nunca hubo ningún abuelito”, lanzó Patricia Maldonado.

"Compró una casa que era para la chacota. Se iban todos los humorista a hacer asados y no había ningún viejito adentro. Con Pancho Saavedra -con quien le hicieron un seguimiento- descubrimos que ella nunca llevó un viejito. Tú no puedes tener una casa de anciano donde no hay un hospital cerca”, aseveró la también cantante.

La dura respuesta

Por eso Tatiana Merino no quiso guardar silencio y arremetió con todo contra Patricia Maldonado a través de su Faceboook. Ahí, la ex vedette le recordó su pasado ligada a Augusto Pinochet.

"Hay que ser bien desgraciada para denostar a una persona y sobre todo hablar tanta mentira, teniendo el tremendo pasado", partió diciendo, invitando a la panelista del matinal de Mega a dejar de "andar inventando cosas que no fueron así como usted las cuenta".

"Ud sabe muy bien que lo de la casa de la fundación estaba todo en regla, estaba en pleno proceso de construcción y usted misma evitó que se concretara", aseveró Merino, asegurando que se arrepiente de no haber denunciado en su tiempo por calumnias.

Sin embargo, el texto se pone aún más duro.

"¿Qué pensaba Ud. señora? que a mi me pagaban por apoyar a un gobierno? como lo hacían con usted.? Ud señora que creía? que las fiestas de asados que usted dice, yo celebraba bailando en pelota como usted lo hacía con su gente de gobierno?", aseveró Tatiana Merino.

"Qué pensaba señora, que en la casa consumíamos droga como usted lo hacía en las fiestas en el local de su marido antes que lo secuestraran los marcianos?", siguió en un largo texto que termina con una foto donde se ve a Patricia Maldonado junto a Pinochet.

Acá el texto completo:

Hay que ser bien desgraciada para denostar a una persona y sobre todo hablar tanta mentira, teniendo el tremendo… Posted by Tatiana Merino on Wednesday, January 16, 2019