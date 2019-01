Carolina Arregui sobre su eventual salida de TVN: "Quiero sentirme útil"

Por ahora no tiene proyectos. Carolina Arregui pasa sus días "haciendo nada", pues el área dramática de TVN – su actual casa televisiva- atraviesa por una profunda crisis.

Pero no sólo el segundo piso de la señal estatal está pasando por un mal momento. 2018 fue un año lleno de despidos al interior de TVN. Problemas financieros y malos resultados gatillaron una inestabilidad que podría incluso provocar el fin de la televisión pública en Chile.

Amparo Noguera fue el rostro de esta crisis, al ser finiquitada tras 24 años de servicio en el mismo canal. Pero ella no fue la única, pues gran parte del equipo que trabaja detrás de las cámaras fue despedido de un día para otro. "Mirando el vacío, levantándose y quedando desocupados", como dijo Carolina Arregui en una reciente entrevista con LUN.

Las declaraciones de Carolina Arregui

Consultada por el medio citado, la actriz nacional dio luces de su futuro en TVN. Recordemos que Arregui regresó a este canal en 2012, tiempo en el que ha grabado seis teleseries, incluida 'Amar a Morir', que aún no tiene fecha de estreno.

"Yo quiero participar, hacer cosas", aseguró. Esto ya que "en estos momentos estoy ganando un sueldo por un trabajo que ya hice, una teleserie que, espero, reencante a la gente. Y obviamente he ido al canal porque siento que estoy ganando un sueldo que no me merezco porque no estoy haciendo nada".

Según confirmó LT el día de ayer, el canal no tiene intenciones de comenzar un nuevo proyecto. Por esta razón la actriz dice estar dispuesta a hacer de todo. "Que me ocupen en lo que estimen pertinente. Quiero sentirme útil y no esperando que se termine mi contrato, así es que me han llamado para hacer cosas y lo haré feliz de la vida".

"En esa parada estoy”, sentenció.

Arregui también quiso hablar de la crisis que atraviesa TVN. “Es muy fuerte pensar que a Amparo Noguera, Luis Alarcón, Francisco Reyes o Delfina Guzmán (estos 3 últimos aún contratados), gente que lleva más de 20 años, de la noche a la mañana les digan ‘hasta aquí llegamos’. "

Y aclaró: "En todas las áreas, no sólo la dramática, hubo reducción de personal (…) Gente que quedó a la deriva, entre la espada y la pared para seguir manteniendo a su familia”.

Ahora queda ver cómo le irá a la nueva apuesta del área dramática. Esto ya que, si los números son azules, podrían comenzar a grabar una próxima teleserie con el elenco actual.

