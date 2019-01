El nuevo comercial de Gillette es de los más atacados en YouTube por hombres que se sienten ofendidos

Gillette, cortando la masculinidad tóxica

Gillette es una marca de desodorantes líder en el mercado. Sus comerciales tenían un tono un tanto machista que ha sido muy criticado. También porque ellos usaban el pink tax en sus productos, y eso ocasionó mucha molestia en sus usuarios.

Ahora decidió darle la vuelta a la situación y aprovechar su éxito para intentar cambiar las cosas en el mundo. Estamos viviendo una nueva ola en donde las mujeres han prometido no quedarse calladas y alzar la voz ante las injusticias.

Los feminicidios, el acoso, la desigualdad, todo ha incrementado en lugar de bajar los niveles. Campañas, artistas, empresas… muchos han intentado despertar la conciencia de la sociedad. Entre ellos, Gillette.

El video literalmente anunciaba que no acosaras, y si veías un caso así intervinieras. Asimismo, pedía poner un alto para no justificar la violencia por ninguna circunstancia.

Los hombres tomaron este anuncio de la peor manera. Ellos no se sintieron identificados; porque claro, olvidan que todos los días se cometen feminicidios, las mujeres son torturadas, la brecha salarial existe, ellas son acosadas, y desaparecen a diario.

No porque no seas de ese grupo violento, no quiere decir que no exista la problemática. A veces replicamos situaciones machistas sin darnos cuenta porque crecimos en un mundo hecho por y para hombres.

Los comentarios fueron decepcionantes, y el comercial es uno de los más atacados en YouTube. Más de 600,000 personas alrededor del mundo decidieron que dejar de acosar y ser violento no era un mensaje apropiado para la sociedad.

Nadie pone como villanos a los hombres. No se trata de una película en donde exista un antagonista. Es una realidad que el 95% de los hombres son quienes propician la violencia, y es algo que debe cambiar. Por las mujeres y por ellos mismos.

El polémico video de Gillette

Los comentarios de los "hombres heridos"

Llamar a tus consumidores violadores, una pésima estrategia.

Porque los hombres de hoy, serán las mujeres de mañana.

Gillette está muerto para mí. Esto es lo que pasa cuando pones a un millennial a cargo.

Justo iba a salir de la casa a acosar mujeres.

Deberían hablar de las madres solteras, la verdadera razón de que todo esté tan mal.

