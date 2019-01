VIDEO Influencer chilena registró agresión física de su pareja

View this post on Instagram

hace 1 año conocí a Vicente Kruger,me enamoré completamente,al principio no era un mal pololo,se mandaba cagas pero nada muy terrible,el no tenía un lugar muy estable para vivir y después de unos meses casi vivía conmigo (también con mi hermana y mamá), despertaba y dormía ahi todos los días,en un principio la agresión no estaba,pero no está demás decir que si me era infiel, las peleas empezaron cuando me di cuenta que me cagaba con una tipa de 25 años, el seguía mintiéndome para salir, seguía webeando con minas y mintiéndome respecto a CASI todo sobre el, sobre sus relaciones, sobre su familia y adicciones, yo traté de ayudarlo, de sacarlo de sus juntas drogadictas de sus vicios extremos e incluso me esforzaba para que el pasara su tercero medio y lo acompañaba a entrenar el 80% de las veces, lo peleaba,lo paqueaba e intentaba controlarl SÍ OBVIO, cualquier persona se volvería la más desconfiada si ves que no tiene pudor al serte infiel y que te puede mentir en la cara sin arrugarse, la impotencia que sentía al saber que nada era suficiente era angustiante y me sentía tan fea e inservible la mayoría del tiempo,el la cagaba y luego llegaba con flores, regalos, su cara mal de tanto llorar y yo caía siempre, intenté muchas cosas diferentes (como llevarlo al psiquiatra) yo ya me sentía podrida por dentro, tuvimos un accidente nos volcamos y el me echó la culpa a mi supuestamente por ir peleando e incluso le dijo en secreto a su papá que el perdió el control del auto porque le pegué un combo y eso JAMÁS SUCEDIÓ, el había consumido pastillas marihuana alcohol y se puede ver en el alcotest xd luego un día empezó con un empujón contra la pared y nunca paró, fueron los PEORES 3 MESES DE MI VIDA, me mordía la cara y orejas, me tenía los brazos verdes siempre y dedos marcados,ya era algo de todos los días y yo no sabía que hacer ya nadie me pescaba y no sabía a quien contarle, seguía creyendo que el iba a parar y me convencía de seguir con el porque es un experto manipulando, un día mi hermana me vio en la espalda con dedos marcados color morado con verde y los brazos verdes, le contó a mi mamá y ella me sacó la venda y terminé con el ⬇️