VIDEO: Caimán causa pánico a turistas en playa colombiana

View this post on Instagram

Caimán aguja causa pánico en Parque Tayrona 🐊😱 Un gran susto se llevaron los turistas que se encontraban en las playas del Parque Tayrona al ser sorprendidos por un caimán aguja que los hizo correr. Las directivas del Parque Tayrona informaron a través de su cuenta de Instagran que tuvieron que evacuar el lugar para la seguridad de los turistas que luego del susto sacaron sus celulares para tomarle fotos al reptil. #Magdalena #Colombia #Fauna