Luli asegura estar con protección policial: "Toda mi familia está amenazada de muerte"

Han sido días oscuros para la modelo conocida como Nicole Moreno, más conocida como Luli.

El hijo de la conductora de "Estilo chic" fue formalizado hace algunos días por haber participado de una balacera en contra de un menor de 16 años que terminó en estado de gravedad en la comuna de Las Condes, Santiago.

El juzgado determinó finalmente de que el joven de 17 años fuera recluido temporalmente en un centro del Servicio nacional de menores, un destino que durante la audiencia afectó fuertemente a su madre notoriamente afectada.

Hoy, en una exclusiva con el programa "Hola Chile" de La Red, la modelo que se encontraba en Iquique se refirió a la situación acusando mostrando claras señales de cansancio.

"Voy a ser super categórica.Tengo sueño, no he dormido nada. Voy a decir algo que de verdad lo siento de corazón, ayer cuando recibí la noticia de este chico que fue víctima y estuvo en riesgo vital varios días y me enteré que salió caminando y fuera de peligro, como mamá me sentí muy contenta, así que gracias a dios paso lo peor", señaló Luli.

Sin embargo, lo más llamativo vino cuando la modelo aseguró de que la situación era más grande de lo que parecía y de que se encontraba en peligro.

"Le digo a la mamá que lo cuide y que tenga mucho cuidado con las personas que están alrededor, ella sabe por qué lo digo", sugirió.

Posteriormente se refirió a su hijo. "Todos los días converso con él (su hijo). No voy a dar detalles de mi hijo. Estoy muy presente, quisiera todos los días, pero este lugar tiene sus reglas. De repente los niños pasan por etapas, la adolescencia es una etapa muy difícil hay cosas que suceden y uno no quisiera que pasaran, Como madre hay que asumir las y no hay otra cosa que apoyarlos. Siempre hay que estar con los hijos en las buenas y en las malas (…) Ninguna madre quiere ver mal o en malas condiciones a su hijo", agregó.

Luego Luli agregó que "acá hay un tema más grave, que no puedo hablar, porque es un tema grave a investigar". Desde el programa le preguntaron si estaba relacionado con drogas, a lo que Luli prefirió no responder.

"No lo voy a decir, porque no quiero que me suceda algo a mí o a alguien que en este momento no debería estar en el lugar. Hay gente muy profesional trabajando en el tema y ya se van a saber muchas cosas", explicó.

"A mi me están cuidando, estoy protegida. No lo puedo decir, capaz que lo estén viendo y yo llegue a Santiago y capaz qué me pasa algo", insistió.

Luego Julia Vial le preguntó si era cierto que acompañó a su hijo a hacer una denuncia por secuestro, a lo que respondió "va más allá, no específicamente por eso. Hay otra cosas más graves. No crean todo lo que dicen. Hay cosas que se están tapando".

"¿Hay gente poderosa metida?", insistió Vial.

"Sí, esto es grave", contestó la modelo, y luego agregó que "yo no sé después lo que voy a tener que hacer".

"¿Cuál es tu gran miedo? ¿Está con protección policial?", volvieron a preguntar desde el panel.

"Toda mi familia esta amenazada de muerte. Estamos protegidos. La PDI se ha portado bien con nosotros", agregó.

Finalmente, desde el panel del matinal intentaron de que la conocida rostro televisivo revelara los detalles de quiénes la amenazaban, a lo que ella sólo se remitió a asegurar que su hijo está "en un lugar protegido", y luego decidió cortar la conversación arrepentida de todo lo que había dicho.

"Mi abogado me dice que no puedo seguir hablando. Por favor no suban este video, porque me perjudica, estoy arrepentida, no lo debería haber dicho. Sólo para concluir, me alegro lo del niño que ya no esta en peligro, salió caminando y ahora está descansando con su familia".