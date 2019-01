Nueva serie en Netflix te invita a ordenar tu hogar con Marie Kondo

Para iniciar el año en orden, Netflix estrenó ¡A ordenar con Marie Kondo! donde la experta en organización de interiores de origen japonés, atiende casos de familias con desastre, literalmente en sus hogares.

Con 8 capítulos la reconocida escritora del popular método KonMari despliega una gama de recomendaciones a familias cuya casa mantienen en un total desorden que influyen en su desenvolvimiento familiar.

En Twitter no tardaron en expresar sus opiniones sobre la serie y los comentarios de Marie.

english major twitter when marie kondo suggests they should donate the books they haven’t touched in 20 years pic.twitter.com/Z239OZMTu8

— alex (@existentialgem) January 5, 2019