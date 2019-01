Hombre embarazado cuenta el trauma emocional que fue dar a luz en el género equivocado

Hayden Cross de 21 años detuvo su reasignación de género para poder formar una familia. Él nació como una niña, pero siempre supo que había algo mal en él. Cross explicó que en la adolescencia se dio cuenta era transgénero.

Admite es una horrible sensación levantarte y odiarse al mismo tiempo. Sin embargo, él intentó mantenerse positivo en toda ocasión, aunque había días más difíciles que otros.

Hayden tiene una hermosa niña llamada Trinity-Leigh. Nació en junio del 2017, y el embarazo fue toda una experiencia para su padre. Él contó a Lorraine de ITV: "Fue una batalla realmente grande, pero valió la pena", y dice que su hija es una "niña de papi".

El joven cuenta que encontró un donante de esperma en Facebook. Cross decidió formar su familia propia en el 2016 aunque no tuviera una pareja formal.

"Quería un hijo biológico que fuera mío para poder formar mi propia familia. No sé si quiero una relación a largo plazo en el futuro. No quería esperar por si no lo hago. Quería saber que todavía podría tener una familia sin tener que depender de otra persona".