5 puntos para entender el desabasto gasolina y no caer en pánico

En esos últimos días hemos visto y escuchado aún más sobre gasolina, desabasto, huachicoleo. Llevamos tanto tiempo con esta guerra mediática sobre este preciado bien que muchas veces pasamos las noticias sin leerlas siquiera.

Sin embargo, esta situación se ha desbordado al punto que ya afectó la movilidad y la tranquilidad de los mexicanos. Las filas para poner gasolina son de cuarenta minutos, hay tantos coches esperando que evidentemente es imposible no saber que algo grave está sucediendo.

Hace unos años había marchas por el gazolinazo, hoy hay una paranoia por el desabasto.

Entender que es el huachicoleo

Se adoptó este término para describir el incesante robo que está teniendo la gasolina en nuestro país. En el 2017, el excandidato a la presidencia José Antonio Meade explicó a la CNN que México perdía entre 15 mil y 20 mil millones de pesos al año.

Mientras tanto el ex director general de PEMEX, Carlos Treviño, contó que México perdería cerca de 35 millones de pesos por robo de combustible.

Por esas razones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cerrar los ductos subterráneos en donde ocurrían los robos por los huachiloreos. La solución momentánea es sustituir la distribución por pipas.

En lugar de ductos, son pipas que hacen el proceso más lento, pero evitan el robo.

El gobierno asegura que hay gasolina para todos

Se está intentando tranquilizar a la población sobre la especulación que se ha armado. La población ha seguido noticias falsas, especulaciones, y la incertidumbre sobre esta problemática. Esto ha ocasionado que se paralicen varios puntos en México.

A todos nos afecta esta problemática

Muchos pueden creer que si no tienes coche, esto no te afectará. Sin embargo, no hay nada más falso que eso. Aunque no tengas un vehículo propio, está el transporte de taxis, camiones, microbuses.

Sí aún así crees que no te afectará imagínate cómo llegan los bienes a tu hogar. Son camiones los que distribuyen la despensa que consumes a los supermercados a los que acudes. Si no hay gasolina, no hay transporte y por lo tanto no hay comida.

Acciones a seguir por el desabasto gasolina cdmx

No te dejes guiar por información que no tiene veracidad. Muchos medios ponen títulos espectaculares para atraer usuarios sin darse cuenta las afectaciones que tiene en ellos. El pánico está comenzando a cundir, y eso afecta a todos.

Lee, infórmate y no actúes de forma precipitada.

