Hombre intenta asaltara a peleadora de UFC y recibe la peor golpiza de su vida

RIO DE JANEIRO.- El 5 de enero un asaltante decidió intentar robar el celular de una peleadora de UFC Polyana Viana. Ella frustró el asalto y aprovechó a propinarle una impresionante golpiza a su agresor.

Polyana relató que estaba esperando un taxi a las afueras de su departamento cuando el delincuente la interceptó. Él intentó preguntarle la hora, pero después la amenazó con una pistola falsa.

“Cuando me percaté de su presencia, él ya estaba muy cerca de mí. Me preguntó la hora, pero aunque se la dije él no se fue. Así que oculté mi celular en mi cintura y luego él dijo: 'Dame el teléfono. No intentes reaccionar, porque estoy armado’. Ahí fue cuando se acercó e hizo como si pusiera una arma en mi espalda, pero me di cuenta de que era demasiado suave como para ser una pistola”.