La selfie de Luli con su hijo tras ser detenido que borró de Instagram por la ola de críticas

View this post on Instagram

Y hoy tendremos tremendos invitados !!! Siguiendo con nuestros datos de belleza, en nuestro estudio tendremos a @acorpus.cl realizando una demostración de sus innovadores tratamientos! Nuestro querido Y top maquillador Luis Ranieri @oficialmakeupchile te dará unos importantes tips de maquillaje y todo lo que se viene y por supuesto la moda no puede faltar !!! Tendremos la nueva colección de nuestros queridos amigos de @meninajeans Vestidos, Short, Jeans y todo todo lo que será tendencia esta primavera verano 2019 , Nos vemos a las 20.00 hrs por Canal Vive … . . #estilochic #nicolemoreno #lulychile #lucendiofficial #isidrorodriguez #moda #belleza #vidasana #tendencias #datos #pwproducciones #anitaalmonacid