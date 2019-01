Glenn Close y su discurso para empoderar a las mujeres que le valió ovaciones de pie en los Golden Globes

View this post on Instagram

🍿📽 GLOBO DE OURO 2019 Categoria: Melhor Atriz (Drama) Vencedora: #GlennClose (A Esposa) Indicadas: #RosamundPike (A Private War) #LadyGaga (Nasce uma Estrela) #MelissaMcCarthy (Poderia Me Perdoar?) #NicoleKidman (O Peso do Passado) #GlobodeOuro2019 / #GlobodeOuro #GoldenGlobes / #pipocanocinema