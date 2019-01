Tuitera propuso intercambiar combo Icee por sexo oral y hasta ICEE ya la puso en su lugar

La polémica del combo Icee

La cultura popular ha hecho creer a las mujeres que si les invitan algo deben algo. Mientras que los varones si llegan a pagar, exigen que ellas se muestren más "cariñosas" como agradecimiento.

Cada día que pasa se ha luchado por romper dicha creencia. No todos tienen esta mentalidad, pero es mucho más común de lo que creemos. Algunos lo tienen de manera más consciente, mientras que otros actúan de forma inconsciente guiados por la cultura machista en la que hemos crecido.

Haciendo alusión a esta premisa, una joven expresó en su Twitter una afirmación que llegó a ser muy polémica y por lo tanto muy viral.

Ella aconseja dar mínimo sexo oral si tu cita te invitó un combo Icee. Muchos hombres reían y agradecían la atención al dar "voz" a lo que siempre creyeron. Mientras que otros saltaron inmediatamente con el certero mensaje de defender tu cuerpo.

Porque, un importante recordatorio, no le debes tu cuerpo a nadie y mucho menos por un "combo". Tú eres quién decide cuándo y cómo hacerlo, no es una obligación permitir una acción que no te apetece porque esa persona decidió pagarte algo.

Niñas: Si su vato/pareja/novio en una cita ya les pagó el cine, la comida, el combo con Icee y demás; no sean cabronas y mínimo mámenle la verga ese día. Este consejo les doy porque su amiga la Steph soy. — Stephanía 💀 (@Kittiestein_) 1 de enero de 2019

La empresa Icee contestó

La empresa no dudó en saltar y defender su nombre. Ellos comentaron que los valores que mantenían no iban acorde con el Tweet de la jovencita. Aclararon que no tenían nada que ver con esa imagen, y no coincidían con eso.

Muchos comentarios se dividieron. Sobretodo, porque no entienden cuáles son las implicaciones de celebrar ese tipo de bromas y de replicar estereotipos tan peligrosos.

