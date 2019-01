La valiosa lección de inclusión de Michelle Bolsonaro al dar un discurso en lenguaje de señas ante todo Brasil

View this post on Instagram

O look escolhido pela primeira-dama Michelle Bolsonaro na posse do marido, o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, ganhou elogios de especialistas. O modelo rosê acetinado, estilo lady like, tem inspiração nos anos 1950. A responsável pelo desenho da peça é Marie Lafayette, que já conhecia Michelle por ter feito o vestido de noiva da primeira-dama. . . A peça usada por Michelle tinha decote ombro a ombro, já usado por outras mulheres poderosas, entre elas, princesa Diana e Michelle Obama. . . Amei o look e vocês?? . . #michellebolsonaro #rose #cetim #vestidomidi #dress