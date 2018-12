Reina de Quito fue víctima de la delincuencia cuando entregaba juguetes: "Viví los peores momentos de mi vida"

View this post on Instagram

Les invito a que visiten @vitrina.fashion, una página donde van a poder comprar productos (ropa y accesorios) ecuatorianos realizados por maravillosas diseñadoras emprendedoras, entre ellas @s.r.design quién confeccionó mi vestido para la elección a Reina de Quito 👗 Mil bendiciones y éxitos en este nuevo emprendimiento @anagabymartinez 💕 📸: @frances_frixone