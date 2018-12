Diario llama 'sirvienta' a Yalitza Aparicio y desata polémica

Yalitza Aparicio es una mujer que está rompiendo estereotipos en la industria del cine. Su actuación en 'Roma' ha conquistado a las críticos de cine y ha mostrado una cara de México que vemos pocas veces.

Decenas de críticas positivas en medios especializados, premios, entrevistas y reconocimientos han hecho de Yalitza una de las mujeres más poderosas de este 2018.

El diario El País de España recibió decenas de críticas en redes sociales al titular una de sus notas "La sirvienta que se ha convertido en estrella", haciendo referencia a Yalitza, aunque las líneas tienen relación con 'Cleo', el personaje de la actriz en 'Roma', usuarios de redes sociales señalaron que era una desgracia que no se documentaran bien pues Yalitza es profesora titulada de preescolar, su madre fue sirvienta y eso le ayudó a sacar adelante a su familia.

Por fortuna en la edición digital pudieron hacer el cambio y poner la verdadera profesión a la que Yalitza se dedicaba antes de ser descubierta por Cuarón para este proyecto

Sin embargo, las redes sociales dejaron registro del error del diario en su edición impresa.

Unos señalaron que el error no estaba en llamar a Yalitza sirvienta, pues este oficio no tiene nada malo, el fallo estaba en no verificar la información antes de publicarla.

#Exclusiva mia informando

a @el_pais :

Yalitza Aparicio jamás ha

sido sirvienta, es profesora,

licenciada titulada.

La trabajadora doméstica

en la juventud fue su mamá.

Parenle a su clasismo

desinformado, ignorantes.@YalitzaAparicio @alfonsocuaron #Roma pic.twitter.com/NLsn1XFvYg — Caciano Dinorín. (@Dino_azul1974) December 24, 2018

