Polémico despido de bailarina genera tensión entre ex chicas "Rojo"

Para todos los que me han escrito todos los días, y me preguntan si sigo o no en el musical #corazón rojo, les cuento que es efectivo, estoy fuera de ese proyecto. La productora Musifem de Daniela, Maura y Leticia tomaron esa decisión, la que me ha costado mucho comprender. Ustedes han visto que la decisión fue tan rápida e imprevista, por lo mismo les quería contar yo misma. Durante un largo tiempo puse todo mi 💔 por este proyecto, pero así es la vida. Muchas gracias a toda la gente que ha preguntado y apoyado, gracias por todos los lindos comentarios que me han entregado. Me encantaría dar detalles, pero las razones, incluso para mi, aún no son claras. Fue un bello proyecto, espero les vaya muy bien a todas. Cariños a todos Paulina López