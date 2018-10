Estudio señala que las personas altas tienen más posibilidad de desarrollar cáncer

Las personas altas tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer, en parte porque tienen más células para que la enfermedad se extienda, según un estudio publicado este miércoles.

Investigadores en Estados Unidos analizaron la población en tres continentes y descubrieron que el riesgo de cáncer en hombres y mujeres es un 10% mayor por cada 10 cm de altura.

El cáncer se desarrolla cuando el control normal por el cuerpo de las células deja de funcionar, abriendo el camino para el desarrollo de células cancerígenas que se manifiestan como tumores.

El estudio, publicado en la revista "Proceedings of Royal Society B", sugiere que el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer es más probable en personas altas, simplemente porque tienen más células y, por lo tanto, mayor probabilidad de que estas células se vuelven cancerosas.

"Eso significa que ese riesgo extra (…) no puede ser reducido", indica el autor Leonard Nunney, de la Universidad de California Riverside.

Se cree que algunos mamíferos, como elefantes y jirafas, cuyos cuerpos tienen más células que animales menores, desarrollaron defensas adicionales contra el cáncer.

Pero no hay evidencia de que esto funcione de la misma manera en individuos como seres humanos.

La altura media varía por región, pero en los Estados Unidos, la media para los hombres es de 176 cm y para las mujeres de 162 cm.

Los investigadores ya establecieron que las personas altas tienen un mayor riesgo de cáncer en general. Pero el estudio de Nunney sobre poblaciones en Estados Unidos, Europa y Corea del Sur muestra que este es probablemente el caso porque tienen más células donde algo puede suceder.

En particular, las personas de mayor estatura tienen un riesgo mayor de desarrollar melanoma porque tienen una proporción mayor de células y simplemente más piel que las personas de mediana estatura.

Sin embargo, el riesgo de cáncer de estómago, bucal o cervical en las mujeres parece no estar relacionado con la altura.

La altura es ampliamente determinada por los genes, pero Nunney argumenta que el ambiente durante la infancia también tiene un efecto y, por lo tanto, un impacto asociado al riesgo de cáncer. "El ambiente y factores genéticos actúan durante la infancia y ambos tienen un fuerte efecto sobre la altura adulta", dijo.

"No hay razón para creer que sus efectos sobre el riesgo de cáncer sean diferentes, ya que el vector es el número de células".

Factor obesidad

La obesidad en la edad adulta es conocida por aumentar el riesgo individual de cáncer, pero por una razón diferente de la altura.

A diferencia de la altura, la obesidad aumenta el tamaño de las células, pero no crea muchas más. "Por lo tanto, la causalidad de un aumento en el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad es diferente de la del efecto de la altura", añade Nunney.

El investigador señala, sin embargo, que las personas altas no deben preocuparse porque la altura no es el único o principal factor para el desarrollo de la enfermedad. "No creo que las medidas extremas sean necesarias en general: el efecto es estadístico y relativamente pequeño para la mayoría de la gente", dijo.

