Esposa de Luis Fonsi invita a sus fans a tatuarse por una buena causa

View this post on Instagram

Quiero mostrarles una forma fácil y cool de ayudar a la @fundacioncabecitasrapadas. Comprando este tatuaje diseñado por @juan_salgado estas colaborando a que esta fundación dedicada a ayudar a enfermos de cancer sigan haciendo su hermosa labor. Ayudar es una bendición y una oportunidad que Dios nos da. No la desaprovechen. ❤️ #FundacionCabecitasRapadas #PuertoRico