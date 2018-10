"¿Quieres pantalla?": El tenso momento vivido en "Rojo" ante supuesta nueva pareja

Un nuevo tenso momento se vivió la jornada de ayer en "Rojo". El programa de TVN mostró uno de sus típicos videos donde los concursantes hablaban y contaban copuchas, una de ellas, profundizada en el estudio con Pía María Silva. Y es que la participante habló de una eventual nueva pareja en el programa, la que estaría compuesta por Camila Vásquez y Ernesto Bravo, ex pareja de Pía María.

“En el clan pasan muchas cosas. Yo no tenía idea hasta que llegamos al salón. Y me contaron que Camila y Ernesto… Hay algo aquí que me gustaría preguntarles a ellos”, comentó Silva en "Rojo", agregando que "si bien yo no tengo nada que ver acá, porque yo soy del pasado, lamentablemente estoy en el presente”.

Camila Vásquez y Ernesto Bravo se veían algo incómodos, pero él respondió con tranquilidad. “Me sorprende que hablen cosas que ni siquiera uno sabe que hace”, dijo, pero Pía María Silva insistió.

“¿Camila no estaba pololeando?”, dijo, provocando que su compañera perdiera la paciencia.

“Pía María, no estoy pololeando, y mi último pololo fue Gabriel, con quien bailé aquí varias veces. ¿Qué más quieres saber? ¿Quieres pantalla? ¿Qué quieres saber?”, le respondió con seriedad Vásquez.

“Uuuuuuh”, dijeron todos, tratando Jaime Davañino y Álvaro Escobar, animador de "Rojo", de trataerle el perfil a la discusión.

Acá puedes ver el tenso momento en "Rojo":

Te recomendamos: