Luli en medio de la polémica luego que su hermano e hijo propinaran golpiza a su ex pareja

Un nuevo escándalo ha sido revelado por "Intrusos" esta tarde. el programa de farándula de La Red aseguró que el hermano de Luli, Patricio Moreno, subió un video a sus redes sociales insinuando que había golpeado, junto al hijo de Nicole Moreno, a la ex pareja de ella, Rodrigo Rocco.

El video, subido al Instagram privado del hermano de Luli, no ha sido mostrado por el espacio televisivo, pero sí algunos pantallazos donde se puede leer la rabia de la familia Moreno contra Rocco. "Me cargan los poco hombres que les pegan a las mujeres y mucho más si es a mi hermana. te fuiste todo golpeado marica!", se pudo ver en una de las historias de Patricio Moreno.

"Se debe haber golpeado en la cocina, con el mueble, quizás se tropezó en la escalera", puntualizó a "Intrusos" el hermano de Nicole Moreno.

Sin embargo, esto da para especular respecto a la publicación que realizó Luli la semana pasada, donde, sin querer, subió un video sexual. Algunos creen que podría hber sido Rodrigo Rocco el responsable y por eso lo habrían golpeado, aunque el programa de farándula aseguró que "teníamos información de un video de la mamá de la hija de Rocco que hablaba que había sido testigo de violencia mutua entre Luli y Rocco".

"Rocco está masturbando a Luli. Esto es lo que se ve", dijo Claudia Schmidt durante el programa de ese entonces, añadiendo que "a mí no me provocó absolutamente nada. De sensual no tiene nada, lo encuentro horrible este error".

Te recomendamos: