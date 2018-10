Atleta universitaria en Utah fue asesinada por su ex pareja, tenía 21 años

Una atleta de pista de la Universidad de Utah fue asesinada a tiros el lunes por la noche, anunció la escuela.

Lauren McCluskey, estudiante principal de comunicación de Pullman, Washington, fue encontrada muerta en el asiento trasero de un automóvil estacionado cerca de un pasillo residencial en el campus. Ella tenía 21 años.

El sospechoso que se cree es responsable de su muerte, Melvin Rowland, un delincuente sexual registrado, se suicidó poco después de una persecución policial, según el jefe de policía de la Universidad de Utah, Dale Brophy. Rowland y McCluskey tenían una relación romántica previa, dijo Brophy. Rowland tenía 37 años.

A principios de este mes, McCluskey presentó un informe a la policía de la universidad relacionado con el presunto acoso de Rowland. Los detectives habían estado en contacto con McCluskey con respecto a la acusación, según Brophy, quien no proporcionaría más detalles relacionados con esa investigación.

Jill McCluskey, la madre de Lauren y profesora de la Universidad del Estado de Washington, emitió un comunicado en el que describió que había hablado por teléfono con su hija en el momento de un ataque aparente.

"Anoche, poco antes de las 9 de la noche, regresaba a su departamento universitario después de su clase nocturna y me hablaba por teléfono", dijo el comunicado. "De repente, la oí gritar: '¡No, no, no!' Pensé que podría haber estado en un accidente automovilístico. Eso fue lo último que supe de ella”.

El esposo de Jill McCluskey, Matt, llamó inmediatamente al 911.

Rowland fue declarado culpable de abuso sexual forzoso y de atraer a un menor de edad, ambos delitos graves, en 2004, según muestran los registros públicos. Según Brophy, Rowland había desaparecido del Centro de Tratamiento de Fortaleza, una casa a mitad de camino en Salt Lake City. La policía no tenía una dirección actual para él.

La universidad canceló todas las clases el martes. Servicios de asesoramiento y apoyo fueron puestos a disposición. Se está planeando una vigilia para McCluskey para la noche del miércoles en el Park Building en el campus.

McCluskey tenía un promedio de calificaciones de 3.75 y estaba en camino de graduarse en mayo de 2019. Ella fue una estudiante de honor en Pullman High School y fue campeona estatal en el salto de altura.

Te recomendamos en video