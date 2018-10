Ocho Lunas para empoderar a las mujeres ecuatorianas a través de su ciclo menstrual

Empoderar a las mujeres, a través del entendimiento y comprensión de la lógica femenina, como es la de su ciclo menstrual es el objetivo de Alexandra Proaño gracias a su taller estrella de las Ocho Lunas.

Ella es una psicóloga clínica ecuatoriana que fundó la Tienda Roja en Ecuador ya que hay varias a nivel mundial y funciona como el primer centro integral para las mujeres en Quito –Ecuador.

Desde hace una década, Proaño ha ayudado a cientos de mujeres en sus etapas difíciles así como sus etapas de transición como es la menstruación, la iniciación al mundo del matrimonio, la iniciación a la sexualidad para adolescentes, iniciación a la maternidad y a la menopausia.

Cabe destacar que estos capítulos tienen una serie de enseñanzas y Alexandra ayuda a manejar la situación a través de rituales gracias a sus conocimientos terapéuticos y de sanación.

En la tienda Roja también se recibe a mujeres que han tenido varios cuestionamientos e incógnitas así como sufrimiento ya sea de gozo sexual, la pérdida de un bebé, divorcios, etc.

Las Ocho Lunas es un espacio de reunión femenina amplia que se lo hace durante nueve meses y es para entender y conocer la ciclicidad de la menstruación para reconocer cada una de las relaciones que tenemos y sus vínculos como son: el linaje femenino, relación con la madre, sanación de niña interna, linaje masculino y su relación con el padre, relación con la sexualidad sagrada, el entendimiento de la sexualidad como una forma de empoderamiento y el manejo de la ovulación consciente que es un espacio de plenitud de cada mujer.

El taller está denominado así porque en cada mes se aborda sobre una luna diferente con su nombre y características específicas que denotan varios ámbitos como el manejo de la fertilidad, la sensualidad, la gestación y el parto de varios bebés o sueños plasmados en trabajo, viajes o proyectos.

"Para ser fértiles tiene que haber abono y para eso tienen que existir tiempos de crisis porque ese es el abono de nuestra vida, mismo que permite que crezca la semilla y volvamos a florecer para dar lugar a lo que soñamos. He trabajado con mujeres que no quieren tener hijos, por ejemplo, pero tienen otro tipo de hijos como su negocio, su emprendimiento, sus planes profesionales, etc", detalla Alexandra.

Los objetivos

Destaca que una mujer se logra empoderar a través de su ciclicidad porque el útero es un órgano tan importante que nos gobierna para ser creadoras y creativas. Es por eso que se trabaja con la sanadora interna para aprender otras formas de relacionaros con nuestra salud a través del manejo de hierbas o pociones.

Aquí también aprenderás a entenderte cuando estamos en sombra o tenemos el capítulo de malgenio así como la conexión con la divinidad para relacionarnos con nuestro entorno.

El secreto de estas Ocho Lunas te ayudará a tomar las mejores decisiones en cuanto al momento ideal si es tiempo de cambiar de trabajo, conocer un nuevo amor, irte de viaje, emprender, entre más planes personales.

Este taller se da una vez por mes para empezar con la interpretación de cada luna y es una terapia grupal cíclica. Hasta finales de este mes puedes inscribirte a La tienda Roja, llamar al 022 446554 o escribir a info@tiendaroja.com.ec.

