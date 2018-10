Kenita Larraín enfrenta duramente a Claudia Schmitd luego de rumores de una relación con Pelé

La jornada de este lunes feriado, "Intrusos" de La Red habló durante un momento respecto al libro biográfico de María Eugenia "Kenita" Larraín y las posibles nuevas parejas amorosas que se conocerían ahí bajo el relato de Sergio Marabolí.

En ese contexto, Claudia Schmitd aseguró que esta biografía de Kenita era más autorizada que no autorizada, ya que ella contó lo que quería contar y cosas que prácticamente ya se sabían. "Nos contó lo que ella quiso contarnos (en Primer Plano). Los que sabíamos. Los que se habían rumoreado. Era solamente esperar a sentarse y decir ‘sí, efectivamente Luis Miguel, el Moyá…’ Pero todos los sabíamos", agregando que "ahora me gustaría preguntarle a María Eugenia qué pasó con un futbolista en el año, si mal no recuerdo, 2008, o 2005, no estoy clara… En los 2000. Cuando ella era promotora y trabajaba tanto y lo hacía tan bien, en el Hotel Hyatt.

"¿Estamos hablando del ‘jogo bonito’?", preguntó Nataly Chilet.

“¿Pelé?”, lanzó Cata Pulido, a lo que Claudia Schmitd aseveró con un "ay, pero Cata que está lúcida!”

“Yo lo que sé es que María Eugenia Larraín conoció al señor Pelé en el Hotel Hyatt. No me pregunten si eso prosperó o no prosperó. Yo sé que María Eugenia tiene mucho para contarnos”, agregó la panelista de "Intrusos".

Kenita, quien se enteró de lo que hablaban en el programa de La Red, aprovechó sus redes sociales para responderle a la ex modelo, asegurando que nunca siquiera ha conocido a Pelé. “Que lástima @cschmitd que me ha costado tantos años poder exteriorizar momentos dolorosos que viví en el pasado y justo cuando lo hago… Personas como usted tratan de denigrarme con mentiras y calumnias… Te aclaro Claudia, JAMAS he visto en persona a Pelé… @intrusoslared", dijo, agregando que "a pesar de esto, sigo confiando en que sí hay mujeres que apoyan a sus pares en su proceso de sanación… @intrusoslared @cschmitd”.

La panelista del espacio de farándula no se quedó callada y volvió a arremeter contra Kenita.

@kenitabo Tantos años entregando verdades parceladas, generando un halo de misterio o negando todo y ahora que quieres exteriorizar, confirmas romances y escándalos sin importar a quien perjudiques. En un nuevo libro podremos desclasificar,lo que al parecer olvidas? https://t.co/KMDM3ikFwh — Claudia Schmitd (@cschmitd) October 16, 2018

