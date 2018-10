En Puerto Rico promueven la participación de la mujer en la política

View this post on Instagram

Quiero recordar este momento porque representa 1) el poder de las mujeres 2) las mujeres en la Política 3) las Mujeres ante la injusticia 4) la esperanza de encontrar cosas que nos unen con propósito común para un proyecto País #solidaria #IRan #YouRun #Run #politics #politica #mujeres #PuertoRico @mariana__nogales_molinelli_ @alexandralugaro #poderosas Foro sobre mujeres ante la injusticia en la convención del Colegio de Abogadxs se Puerto Rico