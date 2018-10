El mensaje de Angela Ponce para la activista 'trans' que se quitó la vida

View this post on Instagram

Mi más sentido pésame a la familia de Itzel Aidana. Itzel Aidana allá donde estes te doy las gracias por tus palabras de apoyo. Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la identidad, nosotras somos mujeres desde que nacemos aunque parte de la sociedad siga sin reconocernos, que te nieguen tu identidad, nuestra identidad como mujeres es la mayor ofensa que nos pueden hacer, así que Itzel Aidana mi corona es hoy tuya y de todas esas mujeres que han caminado nuestros mismos pasos. Descansa en paz, todo mi amor. 🖤 #Itzelaidana