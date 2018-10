"Mekano" regresó en Maipú y la alcaldesa Cathy Barriga bailó al ritmo del "Taka taka"

"Mekano" regresó este fin de semana a los escenarios con un show gratuito en la comuna de Maipú, que coincidentemente tiene como alcaldesa a una ex integrante del programa, Cathy Barriga, quien se dio el tiempo para bailar y compartir con sus ex compañeros de trabajo.

"Feliz de ver nuestra plaza con más de 6mil personas, familias felices y con su corazón lleno de recuerdos. Gracias a tod@s en especial a mis ex compañeros de @mekanooficialpor hacer este lindo regalo a nuestra querida comuna ❤️

Éxito para tod@s!!!", dijo la alcaldesa en una de las tantas fotografías que subió a Instagram, donde también expresó que "cuando haces las cosas de corazón , eres inmensamente feliz y se contagia ❤️".

José Miguel Viñuela y compañía bailaron, hicieron el juego de la gomita y también siguieron los pasos del axé de antaño con Fabrizio, Thiago, Bruno Zaretti, Flaviana Seeling y Vivi Rodríguez.

Casi al finalizar, Cathy Barriga subió al escenario y bailó junto a "Mekano" el recordado "Taka taka".

Recordemos que la gira de Mekano continuará en las próximas semanas con presentaciones en el Gran Arena Monticello, La Serena, Puerto Montt, Chillán, Talca y Rancagua. Además, ya se han vivido algunas polémicas, como la no invitación a Carla Jara o la caída de Rigeo.

"Supe de la idea por una de las amigas que tengo del programa, la Lupe (Fernández) que a ella la invitaron a participar… Pero a mí no me llamaron, no me han invitado a participar", dijo la ex chica Mekano.

"Me bajé de la ‘gira Mekano’ no por hacer este tour. Este tour ya estaba desde marzo planificado porque el pasado se llamó ‘Danger"", explicó en redes sociales ene se entonces Rigeo.

